



Автопортрет немецкого художника продан на аукционе в Германии за 20 млн евро

Картина "Selbstbildnis gelb-rosa" ("Автопортрет желтая роза"), написанная во время Второй мировой войны немецким художником-экспрессионистом Максом Бекманом, была продана в четверг в Берлине за 20 миллионов евро, что является рекордом для аукциона произведений искусства в Германии.



Покупатель автопортрета Бекмана в аукционном доме Grisebach не установлен. Торги стартовали с 13 миллионов евро. С учетом дополнительных расходов покупатель должен будет оплатить 23,2 миллиона евро.



Макс Бекман родился в Лейпциге в 1884 году. После прихода нацистов к власти в 1933 году он был среди художников, чьи работы были классифицированы как "дегенеративное искусство", а сотни его работ были изъяты из немецких музеев.



Он эмигрировал в Амстердам, где в 1943 году написал мрачный автопортрет, который в четверг был продан с аукциона. Бекман передал картину своей жене Матильде Каульбах, которая хранила ее до своей смерти в 1986 году. Бекман переехал в Соединенные Штаты в 1947 году и умер в Нью-Йорке в 1950 году.

