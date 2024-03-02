



Алла Пугачева пообещала поклонникам сюрприз

Примадонна Алла Пугачева пообещала, что ее поклонников ждет сюрприз к юбилею певицы.



Соответствующее заявление он сделала в видеообращении, которое записала в машине.



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"Я последняя узнала, что вышел альбом "P.S." Мне приятно, спасибо большое. Хороший подарок к юбилею. Но я могу только подарить к юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники", - анонсировала артистка.



Идет ли речь о композициях, которые записаны на студии во время последнего приезда Аллы Борисовны в РФ, она уточнять не стала.