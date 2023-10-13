



Жители приграничных районов с Газой находились в убежищах из-за беспилотника

Жителям городов в районе Хевель-Шалом, расположенных вблизи границы с сектором Газа и Египтом, на короткое время было приказано оставаться в убежищах в связи с предполагаемым проникновением беспилотника из сектора Газа, сообщают местные власти.



Указание было дано примерно на 10 минут.



Через некоторое время, власти проинформировали население, что угроза устранена.



Подавляющее большинство жителей населенных пунктов, расположенных вблизи границы с сектором Газа, уже эвакуировались на фоне боевых действий.



