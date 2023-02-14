



Жену террориста, протаранившего остановку автобуса, уволят с работы

Муниципалитет Иерусалима планирует уволить жену террориста, совершившего в пятницу таран в городе, в результате которого погибли три человека.



Жена Хусейна Карака работает в муниципалитете ассистентом педагога по специальному образованию. В настоящее время она находится в отпуске по уходу за ребенком.



Пока нет никаких доказательств того, что Карака каким-либо образом знала о планах своего мужа. Но муниципалитет считает, что решение оставить женщину на этой работе нанесет ущерб общественному доверию после смертельного нападения, говорится в отчете.