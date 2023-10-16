



Залп по центру: видео перехватов над Тель-Авивом

В соцсетях показали видео, на которых зафиксированы перехваты ракет в небе над Тель-Авивом во время нового массированного залпа из Газы.



Во время обстрела жители слышали громкие звуки взрывов.



К настоящему моменту, информация о попаданиях или пострадавших не поступала.



Тем временем, стало известно о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен, когда сработала сирена ракетной тревоги, как раз проводил официальные встречи в центре Израиля. Он был вынужден экстренно бежать в укрытие.