Новости » Арабо-израильский конфликт
Залп по центру: видео перехватов над Тель-Авивом
16.10.2023 20:20 Алина Груднева

Залп по центру: видео перехватов над Тель-Авивом

В соцсетях показали видео, на которых зафиксированы перехваты ракет в небе над Тель-Авивом во время нового массированного залпа из Газы.

Во время обстрела жители слышали громкие звуки взрывов.

К настоящему моменту, информация о попаданиях или пострадавших не поступала.

Тем временем, стало известно о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен, когда сработала сирена ракетной тревоги, как раз проводил официальные встречи в центре Израиля. Он был вынужден экстренно бежать в укрытие.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы