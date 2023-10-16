Залп по центру: видео перехватов над Тель-Авивом
В соцсетях показали видео, на которых зафиксированы перехваты ракет в небе над Тель-Авивом во время нового массированного залпа из Газы.
Во время обстрела жители слышали громкие звуки взрывов.
К настоящему моменту, информация о попаданиях или пострадавших не поступала.
Тем временем, стало известно о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен, когда сработала сирена ракетной тревоги, как раз проводил официальные встречи в центре Израиля. Он был вынужден экстренно бежать в укрытие.
יירוט בשמי תל אביב pic.twitter.com/j4s2dnTIap— בז news (@1717Bazz) October 16, 2023