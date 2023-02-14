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Задержаны члены семьи террориста, напавшего на бойца МАГАВа
14.02.2023 08:37 Алина Груднева

Задержаны члены семьи террориста, напавшего на бойца МАГАВа

В ночь на 14 февраля бойцы ЦАХАЛа отправились в дом 13-летнего террориста Мухаммада Басселя Фатхи Зальбани, который напал напал вчера на бойца МАГАВа, скончавшегося позже от полученных ран.

В ходе рейда израильские военные подверглись нападению. В них бросали камни и бутылки с зажигательно смесью. Более того, автомобиль пытался наехать на прибывших на место бойцов.

"Во время операции сил безопасности в лагере беженцев Шуафат к нашим силам выехала машина, которая якобы пыталась задавить бойцов. Подозреваемый, находившийся за рулем автомобиля, был нейтрализован и доставлен для оказания медицинской помощи. Потерь среди наших сил нет", - цитирует представителя полиции 12-й канал.

Солдаты Армии обороны Израиля ворвались в дом террориста в лагере беженцев "Шуафат", чтобы арестовать некоторых из его сообщников. Дорога на въезде была перекрыта. Между силами безопасности и бунтовщиками в ходе рейда вспыхнули ожесточенные столкновения, в ходе которых были слышны звуки выстрелов.

В итоге, после беспорядков и столкновений удалось арестовать родителей и брата 13-летнего террориста, из-за которого погиб 22-летний боец МАГАВа, сержант Асил Суаед. Их доставили на допрос.

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