Задержаны члены семьи террориста, напавшего на бойца МАГАВа

В ночь на 14 февраля бойцы ЦАХАЛа отправились в дом 13-летнего террориста Мухаммада Басселя Фатхи Зальбани, который напал напал вчера на бойца МАГАВа, скончавшегося позже от полученных ран.



В ходе рейда израильские военные подверглись нападению. В них бросали камни и бутылки с зажигательно смесью. Более того, автомобиль пытался наехать на прибывших на место бойцов.



"Во время операции сил безопасности в лагере беженцев Шуафат к нашим силам выехала машина, которая якобы пыталась задавить бойцов. Подозреваемый, находившийся за рулем автомобиля, был нейтрализован и доставлен для оказания медицинской помощи. Потерь среди наших сил нет", - цитирует представителя полиции 12-й канал.



Солдаты Армии обороны Израиля ворвались в дом террориста в лагере беженцев "Шуафат", чтобы арестовать некоторых из его сообщников. Дорога на въезде была перекрыта. Между силами безопасности и бунтовщиками в ходе рейда вспыхнули ожесточенные столкновения, в ходе которых были слышны звуки выстрелов.

Follow up: Shots were fired at ISF elements operating in Shu'fat Refugee Camp NE of Jerusalem City; No injuries among ISF.



