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Солдат-бедуин, раненный на КПП Шуафат, скончался от полученных ран
14.02.2023 07:45 Аркадий Бочаровский

Солдат-бедуин, раненный на КПП Шуафат, скончался от полученных ран

Сержант Асил Суаед, 22-летний боец МАГАВа, скончался от ран, полученных в результате нападения на КПП Шуафат. Боец и гражданский охранник проверяли автобус на КПП, и 13-летний террорист напал на бойца с ножом и ранил его. В ответ гражданский охранник выстрелил в террориста и попал в бойца. Террорист, Мухаммад Бассель Фатхи Зальбани, житель лагеря беженцев Шуафат, был нейтрализован и арестован.

Суаед, житель Хоснии, проходил постоянную службу в МАГАВе в Иерусалиме. Он призвался в армию в марте 2019 года для прохождения срочной службы и служил в той же роте. Его друзья сказали: "Самый счастливый человек, всегда помогал всем, был готов выполнить любое задание и любил службу, защищая безопасность Израиля".
 

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