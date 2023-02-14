



Солдат-бедуин, раненный на КПП Шуафат, скончался от полученных ран

Сержант Асил Суаед, 22-летний боец МАГАВа, скончался от ран, полученных в результате нападения на КПП Шуафат. Боец и гражданский охранник проверяли автобус на КПП, и 13-летний террорист напал на бойца с ножом и ранил его. В ответ гражданский охранник выстрелил в террориста и попал в бойца. Террорист, Мухаммад Бассель Фатхи Зальбани, житель лагеря беженцев Шуафат, был нейтрализован и арестован.



Суаед, житель Хоснии, проходил постоянную службу в МАГАВе в Иерусалиме. Он призвался в армию в марте 2019 года для прохождения срочной службы и служил в той же роте. Его друзья сказали: "Самый счастливый человек, всегда помогал всем, был готов выполнить любое задание и любил службу, защищая безопасность Израиля".

