



Задержан террорист из Газы, планировавший подложить бомбу в автобус





ШАБАК предотвратил теракт с использованием взрывного устройства, который намеревался совершить житель Газы, получившим разрешение на работу в Израиле.



Подозреваемый, 31-летний Фатхи Зиад Закот, житель Рафаха, был арестован около трех недель назад, и в ходе расследования выяснилось, что он был завербован организацией "Исламский джихад" для совершения теракта на автобусной линии в южной части страны. Сегодня утром против него было выдвинуто обвинительное заключение.



Зиат был арестован 30 октября силами ШАБАК и полиции. Результаты расследования показали, что он прошел курс подготовки по взрывчатым веществам у эксперта по взрывчатке в Газе, и что после въезда в Израиль он действительно начал собирать материалы для сборки взрывного устройства, и они были конфискованы во время его ареста.



Информация, полученная в ходе расследования Заката, свидетельствует о наличии террористической инфраструктуры в секторе Газа и о том, что планированием атаки занимался Джахад А'нам, высокопоставленный член Исламского джихада из Рафиха.





Согласно обвинительному заключению, Закат случайно встретился с активистом "Исламского джихада", который предложил ему совершить теракт на территории Государства Израиль. Сначала он отказался, но после длительной беседы согласился. Вскоре после этого они встретились в доме другого активиста "Исламского джихада", где Закат объяснил, что у него нет знаний для изготовления взрывного устройства, необходимого для теракта. После этого он встретился с тем же оперативником еще раз, а затем прошел военную подготовку по изготовлению взрывных устройств.