



Ячейка ISIS в Нацерете планировала атаки на школу и полицейский участок

Шесть жителей Нацерета были арестованы несколько недель назад по подозрению в планировании терактов от имени террористической группировки ISIS.



Как сообщает "Аруц Шева, возраст подозреваемых - от 18 до 25 лет. Также в группе был несовершеннолетний.



Согласно расследованию ШАБАКа, подозреваемые потребляли контент ISIS в интернете таким образом, что это привело к их глубокому отождествлению с идеалами террористической организации. Они решили совершить теракт от имени организации.



Подозреваемые встречались тайно и планировали различные нападения, при этом основной целью нападения была мусульманская средняя школа в Нацерете, которая, по словам подозреваемых, "действует по образцу "неверных".



Также подозреваемые планировали атаковать полицейский участок, оживленную автобусную остановку, а также лес, где отдыхают евреи.



Кроме этого, участники группы ISIS работали, чтобы получить оружие и пытались вербовать новых членов, чтобы продвигать свою деятельность.



В ШАБАКе заявили, что разоблачение ячейки является серьезной контрмерой, которая проливает свет на влияние террористической организации ISIS в Израиле.