Выживший в бойне в Реим: арабские охранники помогли террористам похитить девушек
Один из выживших в бойне на фестивале Nova в Реим сделал шокирующие заявления.
В интервью 12-му каналу он сказал: “Арабские охранники, работавшие там, нас предали”. Его переспросили: “Ты точно это знаешь?” парень ответил:
“Я точно это знаю. Мой хороший друг видел, как они помогали террористам похитить девушек. Арабы из групп охраны”.
Следует отметить, что минимум два арабских водителя подвозки вернулись в Реим под огнем и спасли десятки израильтян. Один из водителей погиб.