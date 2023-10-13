



Выживший в бойне в Реим: арабские охранники помогли террористам похитить девушек



Один из выживших в бойне на фестивале Nova в Реим сделал шокирующие заявления.



В интервью 12-му каналу он сказал: “Арабские охранники, работавшие там, нас предали”. Его переспросили: “Ты точно это знаешь?” парень ответил:



“Я точно это знаю. Мой хороший друг видел, как они помогали террористам похитить девушек. Арабы из групп охраны”.



Следует отметить, что минимум два арабских водителя подвозки вернулись в Реим под огнем и спасли десятки израильтян. Один из водителей погиб.