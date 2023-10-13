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Выживший в бойне в Реим: арабские охранники помогли террористам похитить девушек
13.10.2023 10:56 Аркадий Бочаровский

Выживший в бойне в Реим: арабские охранники помогли террористам похитить девушек


Один из выживших в бойне на фестивале Nova в Реим сделал шокирующие заявления.

В интервью 12-му каналу он сказал: “Арабские охранники, работавшие там, нас предали”. Его переспросили: “Ты точно это знаешь?” парень ответил:

“Я точно это знаю. Мой хороший друг видел, как они помогали террористам похитить девушек. Арабы из групп охраны”.

Следует отметить, что минимум два арабских водителя подвозки вернулись в Реим под огнем и спасли десятки израильтян. Один из водителей погиб.

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