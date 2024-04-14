



Впервые в истории выпущен залп из 100 баллистических ракет - и почти все сбиты



Такой ночи Израиль еще не видел. Системы ПВО и ВВС перехватили около 100 баллистических ракет из Ирана, израильские самолеты и другие воздушные боевые группы перехватили около 100 БПЛА - и, по словам американских источников, Иран потрясен возможностями, которые продемонстрировал Израиль.



Это первый случай в истории, когда по одной и той же стране был выпущен шквал из 100 баллистических ракет. Это была очень масштабная атака, которая закончилась серьезным ранением 7-летней девочки в Негеве и незначительными повреждениями базы в Негеве. Иранцы планировали удар и были уверены, что смогут причинить гораздо более серьезный ущерб.



Израильские системы обороны смогли перехватить большинство ракет - даже за пределами территории Израиля. Израильские, американские, британские и иорданские пилоты действовали в далеком пустынном небе и перехватили большую часть беспилотников.