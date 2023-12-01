



Война в Израиле может повлиять на поддержку Украины

Разговоры о смещении акцентов с Украины на Израиль начались сразу - 7 октября.



Не удивительно. К войне в Украине за полтора года привыкли. То, что показал всему миру ХАМАС, было чудовищным по масштабам зверством в течении одного дня.



Все СМИ в одночасье переключились на Ближний Восток, а Украина словно бы исчезла с повестки дня. И украинцы стали опасаться, что ближневосточный конфликт может сместить внимание международного сообщества с Украины и повлиять на дальнейшую помощь нашей стране от западных партнеров.



"Мы уже видим последствия смещения внимания международного сообщества из-за трагедии на Ближнем Востоке. Только слепые этого не видят", - сказал Зеленский в интервью AP News.



Украинцы понимают, "что мы также должны бороться за внимание к полномасштабной войне".



"Мы не должны позволить людям забыть о войне здесь", - подчеркнул президент.

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Военная и экономическая помощь может существенно сократиться. А может и нет. Во всяком случае американские и европейские чиновники продолжают посещать Киев после начала войны в Израиле 7 октября.



