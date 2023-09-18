



Военный пост ЦАХАЛа близ Шхема подвергся обстрелу

Утром, 18 сентября, военный пост Армии обороны Израиля в районе города Дейр Шараф близ Шхема подвергся обстрелу.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"Некоторое время назад напавший открыл огонь из города Дейр Шараф по военному посту, расположенному на окраине города", - подтвердили военные.



Уточняется, что в ходе обысков были обнаружены гильзы, зафиксировано попадание в конструкцию. Среди военных пострадавших нет. В настоящее время ведется преследование подозреваемых.