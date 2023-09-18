Новости » Арабо-израильский конфликт
Военный пост ЦАХАЛа близ Шхема подвергся обстрелу
18.09.2023 11:02 Алина Груднева

Военный пост ЦАХАЛа близ Шхема подвергся обстрелу

Утром, 18 сентября, военный пост Армии обороны Израиля в районе города Дейр Шараф близ Шхема подвергся обстрелу.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Некоторое время назад напавший открыл огонь из города Дейр Шараф по военному посту, расположенному на окраине города", - подтвердили военные.

Уточняется, что в ходе обысков были обнаружены гильзы, зафиксировано попадание в конструкцию. Среди военных пострадавших нет. В настоящее время ведется преследование подозреваемых.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы