Вместе с главой оперативного управления Исламского джихада убит его помощник
Источники, связанные с "Исламским джихадом", подтвердили, что шестым ликвидированным высокопоставленным членом террористической организации оказался Ияд аль-Хуссани, один из заместителей Икрама аль-Аджури, главы оперативного управления Исламского джихада.
Также в результате удара по зданию убит его личный помощник.
По данным палестинских источников, в результате удара погибли трое, и еще 10 человек получили ранения.
Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" показала фото ликвидированного члена палестинского "Исламского джихада".
איאד אל-חוסני, בכיר הג'יהאד האסלאמי וראש אגף המבצעים של הזרוע הצבאית שחוסל ע"י ישראל@Doron_Kadosh pic.twitter.com/wfW43EYgg5— גלצ (@GLZRadio) May 12, 2023
حسبنا الله و نِعم الوكيل ..— Abd K (@Aboudy_K) May 12, 2023
قائد المجلس العسكري بالإنابة لسرايا القدس اياد الحسني "ابو انس" ينضم الى قافلة الشهداء بعد عملية اغتيال جبانة نفذتها طائرات الاحتلال .. pic.twitter.com/o2m5EXiqRt