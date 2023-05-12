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Вместе с главой оперативного управления Исламского джихада убит его помощник
12.05.2023 17:47 Алина Груднева

Вместе с главой оперативного управления Исламского джихада убит его помощник

Источники, связанные с "Исламским джихадом", подтвердили, что шестым ликвидированным высокопоставленным членом террористической организации оказался Ияд аль-Хуссани, один из заместителей Икрама аль-Аджури, главы оперативного управления Исламского джихада.

Также в результате удара по зданию убит его личный помощник.

По данным палестинских источников, в результате удара погибли трое, и еще 10 человек получили ранения.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" показала фото ликвидированного члена палестинского "Исламского джихада".


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