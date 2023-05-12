



Вместе с главой оперативного управления Исламского джихада убит его помощник

Источники, связанные с "Исламским джихадом", подтвердили, что шестым ликвидированным высокопоставленным членом террористической организации оказался Ияд аль-Хуссани, один из заместителей Икрама аль-Аджури, главы оперативного управления Исламского джихада.



Также в результате удара по зданию убит его личный помощник.



По данным палестинских источников, в результате удара погибли трое, и еще 10 человек получили ранения.



Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" показала фото ликвидированного члена палестинского "Исламского джихада".



איאד אל-חוסני, בכיר הג'יהאד האסלאמי וראש אגף המבצעים של הזרוע הצבאית שחוסל ע"י ישראל@Doron_Kadosh pic.twitter.com/wfW43EYgg5 — גלצ (@GLZRadio) May 12, 2023