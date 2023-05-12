



Ликвидирован глава оперативного управления Исламского джихада

Палестинские СМИ сообщают, что в семиэтажном здании в центре города Газа атакована квартира высокопоставленного лидера Исламского джихада. На фотографиях, сделанных с места происшествия, видны огонь и дым из квартиры.



Палестинцы сообщили о нескольких погибших на месте.



По всей видимости, в результате теракта погиб Ияд аль-Хуссани, один из заместителей Икрама аль-Аджури, главы оперативного управления Исламского джихада.

من قصف منزل عائلة طه في مدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة .



تصوير محمد حازم المصري pic.twitter.com/jMLTDEqUjI — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2023