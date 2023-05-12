Ликвидирован глава оперативного управления Исламского джихада
Палестинские СМИ сообщают, что в семиэтажном здании в центре города Газа атакована квартира высокопоставленного лидера Исламского джихада. На фотографиях, сделанных с места происшествия, видны огонь и дым из квартиры.
Палестинцы сообщили о нескольких погибших на месте.
По всей видимости, в результате теракта погиб Ияд аль-Хуссани, один из заместителей Икрама аль-Аджури, главы оперативного управления Исламского джихада.
من قصف منزل عائلة طه في مدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة .— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2023
تصوير محمد حازم المصري pic.twitter.com/jMLTDEqUjI
مراسل شهاب | اشتعال النيران في شقة سكنية جراء استهدافها من طائرات الاحتلال في حي النصر غرب غزة pic.twitter.com/36VYsq3gWg— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2023