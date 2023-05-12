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Ликвидирован глава оперативного управления Исламского джихада
12.05.2023 17:24 Аркадий Бочаровский

Ликвидирован глава оперативного управления Исламского джихада

Палестинские СМИ сообщают, что в семиэтажном здании в центре города Газа атакована квартира высокопоставленного лидера Исламского джихада. На фотографиях, сделанных с места происшествия, видны огонь и дым из квартиры.

Палестинцы сообщили о нескольких погибших на месте.

По всей видимости, в результате теракта погиб Ияд аль-Хуссани, один из заместителей Икрама аль-Аджури, главы оперативного управления Исламского джихада.

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