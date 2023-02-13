Новости » Арабо-израильский конфликт
13.02.2023 07:25 Аркадий Бочаровский

Видео: удар ЦАХАЛа по Газе

В сети опубликованы документальные свидетельства атаки на позиции ХАМАС, проведенной ЦАХАЛом ночью. В рамках обстрела было зафиксировано 4 пуска из Газы в сторону Израиля, 3 ракеты взорвались в воздухе, а одна ракета упала на открытой местности.

В субботу  было принято решение не атаковать цели в Газе в ответ на ракетный обстрел приграничной полосы. Это произошло после того, как на прошлой неделе ЦАХАЛ атаковал объекты, используемые террористической организацией ХАМАС для производства ракет и оружия - в ответ на ракеты, выпущенные в сторону Сдерота и поселений, окружающих Газу.
 


 

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