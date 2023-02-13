



Видео: удар ЦАХАЛа по Газе

В сети опубликованы документальные свидетельства атаки на позиции ХАМАС, проведенной ЦАХАЛом ночью. В рамках обстрела было зафиксировано 4 пуска из Газы в сторону Израиля, 3 ракеты взорвались в воздухе, а одна ракета упала на открытой местности.



В субботу было принято решение не атаковать цели в Газе в ответ на ракетный обстрел приграничной полосы. Это произошло после того, как на прошлой неделе ЦАХАЛ атаковал объекты, используемые террористической организацией ХАМАС для производства ракет и оружия - в ответ на ракеты, выпущенные в сторону Сдерота и поселений, окружающих Газу.

