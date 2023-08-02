



Видео камер наружного наблюдения в ресторане в Маале-Адумим в момент теракта



В социальных сетях опубликовано запись видео камер наружного наблюдения в ресторане в Маале-Адумим в момент террористической атаки днем 1 августа.



На записи видно, как террорист заходит в ресторан, где подают гамбургеры, и открывает огонь. Находившемуся там мальчику удалось спастись от смертоносной стрельбы, в результате которой пострадали шесть человек.



Позже на видеозаписи видно, как один из посетителей ресторана бежит к террористу со стулом в руках, а к нему подбегает его испуганная дочь. В результате теракта пострадали шесть израильтян, в том числе 41-летний мужчина тяжело ранен, еще пять человек в состоянии средней и легкой степени тяжести.



Террорист Моханд Альмазарех, 20-летний уроженец деревни Эзария к северу от Иерусалима, работал уборщиком в общинном центре в Маале-Адумим и совершил теракт, выдавая себя за охранника.

Полицейский, оказавшийся в этом районе убил террориста, когда тот прятался в кустах возле ближайшей автобусной остановки.