



Видео: как была предотвращена высадка десанта ХАМАСа в Ашкелоне



Светлым пятном на фоне полной неготовности ЦАХАЛа в "черную субботу" 7 октября стали военно-морские силы, сумевшие предотвратить проникновение в Израиль нескольких десятков террористов. Сегодня, 14 октября, были опубликованы документальные подтверждения героического сражения.



Десятки террористов пытались проникнуть на пляж Зиким и в Ашкелон по морю - но были уничтожены силами ВМФ в бою, который предотвратил еще большую катастрофу, чем та, что произошла.



לוחמות חיל הים מרססות עם מאג, לוחמים משליכים פצצות עומק ויורים מהדבורה ומהצרעה עם נשקם האישי מטווח אפס.

עוד רבות ידובר על הקרב שניהלו לוחמי ולוחמות פלגה 916 מבסיס אשדוד, בים, בזמן שפוצמ"רו במקביל ותמרנו מול טילי נ"ט מהחוף.

קרב שמנע פלישה של מחבלי חמאס לחופי אשקלון בשבת בבוקר pic.twitter.com/Rseq5BUieg — יואב זיתון (@yoavzitun) October 14, 2023