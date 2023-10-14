Видео: как была предотвращена высадка десанта ХАМАСа в Ашкелоне
Светлым пятном на фоне полной неготовности ЦАХАЛа в "черную субботу" 7 октября стали военно-морские силы, сумевшие предотвратить проникновение в Израиль нескольких десятков террористов. Сегодня, 14 октября, были опубликованы документальные подтверждения героического сражения.
Десятки террористов пытались проникнуть на пляж Зиким и в Ашкелон по морю - но были уничтожены силами ВМФ в бою, который предотвратил еще большую катастрофу, чем та, что произошла.
В первые минуты войны бойцы 916-й эскадры ВМС обнаружили четыре катера с террористами и попытались совершить высадку на пляж Зиким и Ашкелон. На каждом катере находилось от шести до восьми террористов, которые дали залп по двум катерам ВМС.
В то же время с берега по кораблям ВМС были выпущены противотанковые ракеты и стаи беспилотников-камикадзе, но бойцы ВМС сумели уклониться от огня и нанесли мощный бомбовый удар по катерам ХАМАС. Лишь одному катеру удалось добраться до берега, но его террористы были уничтожены.
В 4-минутном видеоролике, опубликованном пресс-службой ЦАХАЛа, слышно, как бойцы отлично действуют под огнем - быстро и несмотря на сильное давление. Они использовали все, что у них было, общались друг с другом - и сумели предотвратить проникновение террористов ХАМАСа в Израиль со стороны моря. Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram