



Верхушка ХАМАСа бежала из Катара



Ночью 13 декабря на израильском арабоязычном канале Макан появилось сообщение о том, что высокопоставленные члены террористической организации ХАМАС неожиданно покинули Катар.



По словам источников в Дохе, официальные представители пытались дозвониться до хамасников, чтобы узнать, куда они отправились, но безуспешно, поскольку их телефоны были отключены.



Предполагается. что главари бежали ХАМАСа в Ливан, Алжир или Иран. В Катаре жил глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания, а вместе с ним и Халед Машаль, отвечающий за деятельность ХАМАСа за рубежом.



В Бейруте живет Салех аль-Арури, заместитель главы политбюро ХАМАСа, номер 2 в ХАМАСе.



На прошлой неделе были опубликованы записи главы ШАБАКа Ронена Бара, в которых он говорит, что цель Израиля - ликвидировать руководство ХАМАСа, в том числе на территории таких стран, как Катар и Турция. "Мы уничтожим главарей ХАМАС в Катаре и Турции. На это уйдут годы, но это миссия нашего поколения", - сказал Бар.