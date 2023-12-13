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Верхушка ХАМАСа бежала из Катара
13.12.2023 11:33 Аркадий Бочаровский

Верхушка ХАМАСа бежала из Катара


Ночью 13 декабря на израильском арабоязычном  канале Макан появилось сообщение о том, что высокопоставленные члены террористической организации  ХАМАС неожиданно  покинули Катар. 

По словам источников в Дохе,  официальные представители пытались дозвониться до хамасников, чтобы узнать, куда они отправились, но безуспешно, поскольку их телефоны были отключены. 

Предполагается. что главари бежали ХАМАСа в Ливан, Алжир или Иран. В Катаре жил глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания, а вместе с ним и Халед Машаль, отвечающий за деятельность ХАМАСа за рубежом.

В Бейруте живет Салех аль-Арури, заместитель главы политбюро ХАМАСа, номер 2 в ХАМАСе.

На прошлой неделе были опубликованы записи главы ШАБАКа Ронена Бара, в которых он говорит, что цель Израиля - ликвидировать руководство  ХАМАСа, в том числе на территории таких стран, как Катар и Турция. "Мы уничтожим главарей ХАМАС в Катаре и Турции. На это уйдут годы, но это миссия нашего поколения", - сказал Бар.

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