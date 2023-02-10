



"В воскресенье начинается операция "Защитная Стена-2" в Восточном Иерусалиме"



В штаб-квартире полиции Иерусалимского округа закончилась оценка оперативной ситуации с участием главы полиции Израиля Якова Шабтая, начальника округа Дорона Турджемана и руководства окружной полиции.



Министр национальной безопасности Итамар Бе-Гвир дал указание полиции подготовиться и составить планы операции "Защитная стена-2" в Восточном Иерусалиме.



Операция должна начаться в воскресенье, 12 февраля.



В рамках операции силы безопасности займутся "гнездами терроризма в восточной части города".



Офис Бен -Гвира заявил: "Цель операции - бороться с терроризмом и искоренить его, добраться до домов террористов и остановить терроризм до того, как он прибудет для совершения терактов".

