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"В воскресенье начинается операция "Защитная Стена-2" в Восточном Иерусалиме"
10.02.2023 18:01 Аркадий Бочаровский

"В воскресенье начинается операция "Защитная Стена-2" в Восточном Иерусалиме"


В штаб-квартире полиции Иерусалимского округа закончилась оценка оперативной ситуации с участием главы  полиции Израиля Якова Шабтая, начальника округа Дорона Турджемана и руководства окружной полиции.

Министр национальной безопасности Итамар Бе-Гвир дал указание полиции подготовиться и составить планы операции "Защитная стена-2" в Восточном Иерусалиме.

Операция должна начаться  в воскресенье, 12 февраля.

 В рамках операции силы безопасности займутся "гнездами терроризма в восточной части города".

Офис Бен -Гвира заявил: "Цель операции - бороться с терроризмом и искоренить его, добраться до домов террористов и остановить терроризм до того, как он прибудет для совершения терактов".
 

 

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