



В UNRWA жалуются: не все доноры возобновили финансирование

Филипп Лаззерини, генеральный комиссар БАПОР, говорит, что независимый обзор его деятельности помог восстановить доверие к агентству, которое расширило свою донорскую базу за счет включения стран-пожертвователей, таких как Алжир, Ирак, Иордания и Оман, а также частных пожертвований от Сингапура.



Выступая перед журналистами в офисе ООН в Женеве, Лаззерини говорит, что доставка помощи становится “все более и более сложной”, а пропускные пункты в Газу далеко не соответствуют необходимым потребностям, а разорения грузовиков доставки происходят слишком часто.



Заявления Израиля в начале этого года о том, что сотрудники UNRWA принимали участие в терактах 7 октября, привели к приостановке предоставления взносов Соединенными Штатами и другими странами. Все, кроме США и Великобритании, возобновили финансирование.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поручил бывшему министру иностранных дел Франции возглавить группу, которая подготовит доклад, в котором будет исследован нейтралитет UNRWA, но результаты внутреннего расследования еще не получены.

