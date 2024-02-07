



В США заблокировали законопроект по выделению помощи Израилю

Палата представителей США отклонила законопроект республиканцев, который предоставит Израилю $17,6 млрд. Демократы заявляют, что они хотят провести голосование по более широкой мере, которая также обеспечит помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и новые деньги для безопасности границ.



Голосование составило 250 против 180, что не соответствует большинству в две трети, необходимому для принятия.



Оппоненты назвали израильский закон политической уловкой республиканцев, призванной отвлечь их от оппозиции законопроекту Сената на сумму 118 миллиардов долларов, сочетающему в себе пересмотр иммиграционной политики США и новое финансирование безопасности границ с миллиардами долларов чрезвычайной помощи Украине, Израилю и партнерам в Индии в Тихоокеанском регионе.



Кроме того палата представителей проголосовала против импичмента высшему пограничному чиновнику президента-демократа Джо Байдена. 214 голосами против 216 были заблокированы выдвинутые комитетом обвинения в недоверии министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу. Интересно, что четверо республиканцев в этом голосовании присоединились к демократам.

