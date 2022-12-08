



В рамках операции "Волнорез" арестованы 15 подозреваемых

Силы безопасности Израиля продолжают проведение контртеррористической операции "Волнорез".



ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии и арестовали прошлой ночью 15 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



Трое террористов были арестованы в Дженине. В момент задержания террористов началась интенсивная перестрелка, в ходе которой были застрелены трое палестинцев.



Также в рамках операции "Волнорез" этой ночью были задержаны отец и брат террориста, устроившего обстрел возле Офры.



В ходе операции силы безопасности Израиля также изъяли оружие.



