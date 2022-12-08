В рамках операции "Волнорез" арестованы 15 подозреваемых
Силы безопасности Израиля продолжают проведение контртеррористической операции "Волнорез".
ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии и арестовали прошлой ночью 15 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Трое террористов были арестованы в Дженине. В момент задержания террористов началась интенсивная перестрелка, в ходе которой были застрелены трое палестинцев.
Также в рамках операции "Волнорез" этой ночью были задержаны отец и брат террориста, устроившего обстрел возле Офры.
В ходе операции силы безопасности Израиля также изъяли оружие.
"שובר גלים"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 8, 2022
כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר 15 מבוקשים ולהחרמת אמצעי לחימה באוגדת יהודה ושומרון; שלושה מבוקשים נעצרו במסגרת מבצע מעצרים בג׳נין
במסגרת מבצע מעצרים במרחב ג׳נין, כוחות צה״ל, שב"כ, ימ"ס איו"ש ומג"ב עצרו את חאלד אא-היג'א, המבוקש במעורבות בפעילות טרור >> pic.twitter.com/pdnv3SfoRg