



Бой в Дженине. Три террориста убиты, трое - арестованы

Силы ЦАХАЛа провели операцию в лагере беженцев Дженин по аресту трех разыскиваемых лиц.



Во время операции началась перестрелка между бойцами и палестинскими боевиками. Трое из них были убиты.



По сообщениям из Дженина, в момент задержания террористов началась интенсивная перестрелка. В ходе перестрелки были убиты три палестинца: Цадаки Захарна, Тарек ад-Дамдж и Ата Шелби. Националисты и исламисты в районе Дженина объявили всеобщую забастовку - после гибели трех террористов



Среди бойцов потерь не было, они вышли из лагеря беженцев с тремя арестованными террористами. В операции участвовали солдаты спецназа Мистаравим вместе с бойцами элитных подразделений ЦАХАЛа.

