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Бой в Дженине. Три террориста убиты, трое - арестованы
08.12.2022 06:41 Аркадий Бочаровский

Бой в Дженине. Три террориста убиты, трое - арестованы

Силы ЦАХАЛа провели операцию в лагере беженцев Дженин по аресту трех разыскиваемых лиц. 

Во время операции началась перестрелка между бойцами и палестинскими боевиками. Трое из них были убиты. 

По сообщениям из Дженина, в момент задержания террористов началась интенсивная перестрелка. В ходе перестрелки были убиты три палестинца: Цадаки Захарна, Тарек ад-Дамдж и Ата Шелби. Националисты и исламисты в районе Дженина объявили всеобщую забастовку - после гибели трех террористов

Среди бойцов потерь не было, они вышли из лагеря  беженцев с тремя арестованными террористами.  В операции  участвовали солдаты спецназа Мистаравим  вместе с бойцами элитных подразделений ЦАХАЛа.
 

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