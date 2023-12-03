



У Эйфелевой башни террорист зарезал туриста с воплями Аллах Акбар!

Один человек погиб и двое получили ранения после того, как мужчина напал на туристов в центре Парижа возле Эйфелевой башни, сообщил в субботу министр внутренних дел Джеральд Дарманен.



Полиция арестовала 26-летнего мужчину, гражданина Франции. По преступнику открыли огонь.



Подозреваемый был приговорен к четырем годам тюремного заключения в 2016 году за планирование нападения, находился в списке наблюдения французских служб безопасности, а также был известен своими психическими расстройствами, добавил министр внутренних дел, однако его выпустили на свободу.

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Перед новым терактом мужчина якобы записал видео, в которым связал себя с ИГИЛ.



Нападение произошло около 19:00 по Гринвичу, когда мужчина напал с ножом на пару туристов на набережной Гренель, в нескольких метрах от Эйфелевой башни, смертельно ранив гражданина Германии.



Подозреваемый выкрикивал “Аллаху Акбар”. Он заявил полиции, что он расстроен тем, что “так много мусульман умирает в Афганистане и в Газе”.







