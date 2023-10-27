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В ООН снова беспокоятся о военных преступлениях и о коллективном наказании Газы
27.10.2023 13:41 Катя Шульц

В ООН снова беспокоятся о военных преступлениях и о коллективном наказании Газы

ООН выразила обеспокоенность тем, что "военные преступления" совершались и продолжают совершаться в ходе конфликта между Израилем и ХАМАС.

"Мы обеспокоены тем фактом, что совершаются военные преступления.

Мы обеспокоены коллективным наказанием, наложенным на жителей Газы в ответ на ужасающее нападение ХАМАС, что также представляет собой военное преступление", - заявила Рабина Шамдасани, пресс-секретарь Комиссии ООН по правам человека.

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