Новости » Арабо-израильский конфликт
В Монреальском университете профессор-араб оскорбил студента-еврея: видео
10.11.2023 17:59 Катя Шульц

В Монреальском университете профессор-араб оскорбил студента-еврея: видео

Профессор Монреальского университета Янис Араб, который преподает предмет “Доминирование и сопротивления в арабском мире» и включает в свой список профессиональных знаний "Эмиграцию и иммиграцию" принял участие в анти-израильском митинге внутри университета.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Видимо, забыв о своем происхождении, Янис Араб истошно орал студенту-еврею: “Убирайся в Польшу, шармута! Бен зона!”




 

Фоторепортаж
В Монреальском университете профессор-араб оскорбил студента-еврея: видео
В Монреальском университете профессор-араб оскорбил студента-еврея: видео | Фото 1
Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы