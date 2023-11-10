В Монреальском университете профессор-араб оскорбил студента-еврея: видео
Профессор Монреальского университета Янис Араб, который преподает предмет “Доминирование и сопротивления в арабском мире» и включает в свой список профессиональных знаний "Эмиграцию и иммиграцию" принял участие в анти-израильском митинге внутри университета.
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Видимо, забыв о своем происхождении, Янис Араб истошно орал студенту-еврею: “Убирайся в Польшу, шармута! Бен зона!”
Профессор Монреальского университета Янис Араб кричит на еврейского студента «убирайся в Польшу, шл*ха» и потом несколько раз «с*кин сын».— Sunflower 155mm (@SababaSunflower) November 10, 2023
*«Шармута» с арабского «шлю*а».
«Бен зона» с иврита «с*кин сын», дословно «сын проститутки». pic.twitter.com/eI6q5Ejxgh