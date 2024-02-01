



В Израиле назвали число убитых террористов после разгрома Хан-Юнис

Общие потери террористической организации ХАМАС после разгрома в районе Хан-Юнис составили 10 тысяч убитыми и столько же ранеными.



Такое заявление сделал министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с бойцами 98-й дивизии ЦАХАЛа.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он пообещал, что израильские военные доберутся и разгромят бригаду ХАМАСа "Рафиах" точно так же, как они это сделали в Хан-Юнис.



"Бригада ХАМАСа в Хан-Юнис хвасталась, будто сможет противостоять ЦАХАЛу. Я говорю вам сейчас, что мы завершаем миссию в Хан-Юнис, а также доберемся до Рафиах, устранив там всех террористов", - сказал он.



По словам Галанта, у террористов нет запасов оружия и боеприпасов. Также они лишены возможности лечить раненых.



"У них есть 10 тысяч мертвых террористов и еще 10 тысяч раненых. Это удар, который подрывает их способность бороться", - добавил он.