



В Израиле начали использовать компоненты системы лазерного перехвата



Армия начала задействовать некоторые компоненты системы лазерной ПРО "Маген Ор", еще не поставленной на вооружение. В прошлом месяце армейские начальники говорили, что система вступит в строй в 2025 году в секторе Газа и в конце 2027 года на остальных границах страны.



Министерство обороны и оборонной промышленности приступили к испытаниям некоторых компонентов лазерной системы перехвата - об этом 15 октября сообщил военный корреспондент walla Амир Бухбут.



Система "Маген Ор" пока не может работать в штатном режиме, но в сети появились видеоролики, на которых она используется. Речь идет об “обкатке” в реальных условиях перед введением системы в строй.



По словам представителей ЦАХАЛа, "это система, которая изменит правила игры с противником, сделав акцент на эффективности против краткосрочных угроз - минометных мин и прочего, и на этом пути будет еще больше сюрпризов".



