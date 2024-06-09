



В Иране пригрозили Израилю из-за "Хезболлы"

Иран разразился новыми угрозами в адрес Израиля, если тот начнет масштабную войну против ливанской террористической организации "Хезболлой".



Соответствующее заявление в интервью CNN Turk сделал и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани.



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"Если сионисты хотят упасть из болота Газы в ливанский колодец, мы не рекомендуем им этого делать", - сказал он.



Кани добавил, что Иран использует всю свою мощь для создания "сдерживающего фактора" против Израиля.



"Мы всегда поддерживали ось сопротивления. Мы продолжим их поддерживать", - добавил он.