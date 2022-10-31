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В Газе опасаются ударов Израиля по лидерам террористов
31.10.2022 22:01 Ольга Белозерова

В Газе опасаются ударов Израиля по лидерам террористов

Палестинские группировки в Газе усилили меры безопасности в отношении фигур в Газе, связанных с терроризмом в Иудее и Самарии, из-за опасений, что Израиль нанесет удары по этим фигурам.

Об этом сообщила ливанская газета Al-Akhbar.

В отчете упоминается убийство в 2017 году официального представителя ХАМАСа Мазена Факха, в котором ХАМАС обвинил Израиль. Факха был застрелен возле своего дома в Газе подозреваемыми, которые, по утверждению ХАМАС, работали на Израиль.

По данным газеты, в последнее время над Газой наблюдается "удивительно активное" движение беспилотников. 

Как пишет Al-Akhbar, палестинские группировки предупредили египетских посредников, что любое нападение на территории Газы будет считаться "объявлением войны" .

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