



В Газе опасаются ударов Израиля по лидерам террористов

Палестинские группировки в Газе усилили меры безопасности в отношении фигур в Газе, связанных с терроризмом в Иудее и Самарии, из-за опасений, что Израиль нанесет удары по этим фигурам.



Об этом сообщила ливанская газета Al-Akhbar.



В отчете упоминается убийство в 2017 году официального представителя ХАМАСа Мазена Факха, в котором ХАМАС обвинил Израиль. Факха был застрелен возле своего дома в Газе подозреваемыми, которые, по утверждению ХАМАС, работали на Израиль.



По данным газеты, в последнее время над Газой наблюдается "удивительно активное" движение беспилотников.



Как пишет Al-Akhbar, палестинские группировки предупредили египетских посредников, что любое нападение на территории Газы будет считаться "объявлением войны" .