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В Дженине в перестрелке убита 16-летняя палестинка
12.12.2022 06:48 Аркадий Бочаровский

В Дженине в перестрелке убита 16-летняя палестинка

Министерство здравоохранения ПА заявило  ночью 13 декабря, что Джена Мажди Иссам, 16-летняя девушка, была убита во время перестрелки между изриальским спецназом Мистарвим и террористами в Дженине. 

Перестрелка произошла после того, Мистарвим, прибывшие для ареста разыскиваемых лиц, были опознаны, началась перестрелка и беспорядки. Пострадавших среди сил безопасности нет. 3 подозреваемых были арестованы на месте - и переданы для дальнейшего расследования ШАБАКу.
 



По данным палестинского министерства здравоохранения, девочка была убита, когда находилась на крыше здания - во время перестрелки. После ее смерти “национальные и исламские силы” в Дженине объявили всеобщую забастовку, а у правительственной больницы города собрались толпы людей. ЦАХАЛу известно о заявлениях палестинцев, обстоятельства дела расследуются.

По сообщениям палестинцев, арестованы террористы  Таир Джахаз Хатнави, Мухаммад Джахад Хатнави Аббаси и Хасан Ахмад Али Мараи. Кроме того, Красный Полумесяц сообщил, что во время столкновений 3 палестинца получили легкие ранения. Бойцы также захватили оружие типа М16, которое использовалось террористами для стрельбы.

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