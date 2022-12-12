



В Дженине в перестрелке убита 16-летняя палестинка

Министерство здравоохранения ПА заявило ночью 13 декабря, что Джена Мажди Иссам, 16-летняя девушка, была убита во время перестрелки между изриальским спецназом Мистарвим и террористами в Дженине.



Перестрелка произошла после того, Мистарвим, прибывшие для ареста разыскиваемых лиц, были опознаны, началась перестрелка и беспорядки. Пострадавших среди сил безопасности нет. 3 подозреваемых были арестованы на месте - и переданы для дальнейшего расследования ШАБАКу.



لحظة اكتشاف دخول قوة خاصة في محيط مخيم جنين pic.twitter.com/DPABKI638E — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 11, 2022

По данным палестинского министерства здравоохранения, девочка была убита, когда находилась на крыше здания - во время перестрелки. После ее смерти “национальные и исламские силы” в Дженине объявили всеобщую забастовку, а у правительственной больницы города собрались толпы людей. ЦАХАЛу известно о заявлениях палестинцев, обстоятельства дела расследуются.По сообщениям палестинцев, арестованы террористы Таир Джахаз Хатнави, Мухаммад Джахад Хатнави Аббаси и Хасан Ахмад Али Мараи. Кроме того, Красный Полумесяц сообщил, что во время столкновений 3 палестинца получили легкие ранения. Бойцы также захватили оружие типа М16, которое использовалось террористами для стрельбы.