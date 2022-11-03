



Перестрелка в Дженине: убит член "Исламского джихада"

В четверг, 3 ноября, в Дженине произошла перестрелка.

Об этом сообщает Walla.



По данным издания, в результате перестрелки с ЦАХАЛом убит высокопоставленный член "Исламского джихада" в Дженине Фарук Салам.



Информацию об одном погибшем в результате перестрелки утром распространило министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу.