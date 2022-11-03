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Перестрелка в Дженине: убит член "Исламского джихада"
03.11.2022 14:07 Алина Груднева

Перестрелка в Дженине: убит член "Исламского джихада"

В четверг, 3 ноября, в Дженине произошла перестрелка.

 
Об этом сообщает Walla.

По данным издания, в результате перестрелки с ЦАХАЛом убит высокопоставленный член "Исламского джихада" в Дженине Фарук Салам.

Информацию об одном погибшем в результате перестрелки утром распространило министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу.
 

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