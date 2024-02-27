



Условия сделки: 40 дней перемирия и 10 палестинцев за заложника

Высокопоставленный источник, знакомый с ходом переговоров о заключении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, сообщил агентству Reuters, что проект соглашения, согласованный в Париже, передан высокопоставленным лидерам организации, которые изучают его.



По словам источника, "соглашение включает в себя прекращение боевых действий на 40 дней и освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных по принципу "10 заключенных службы безопасности за каждого заложника".



Он также заявил, что в рамках соглашения в Газе будут отремонтированы больницы и пекарни, в анклав ежедневно будут въезжать 500 грузовиков с гуманитарной помощью, а для перемещенного населения будут установлены тысячи палаток и трейлеров.