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Ударная группа ВМС США прибыла в Персидский залив
27.11.2023 09:19 Катя Шульц

Ударная группа ВМС США прибыла в Персидский залив

Центральное командование вооруженных сил США сделало заявление о том, что ударная группа авианосца USS “Дуайт Эйзенхауэр” вошла в район Персидского залива вблизи Ирана. Также туда прибыли крейсер “Филиппинское море” и два американских эсминца “Грейвли” и “Стэтхэм”, а также французский фрегат.
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Задача кораблей — “обеспечение свободы судоходства на ключевых международных маршрутах, одновременно поддерживая требования Центрального командования в регионе”.
 

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