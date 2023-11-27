



Ударная группа ВМС США прибыла в Персидский залив

Центральное командование вооруженных сил США сделало заявление о том, что ударная группа авианосца USS “Дуайт Эйзенхауэр” вошла в район Персидского залива вблизи Ирана. Также туда прибыли крейсер “Филиппинское море” и два американских эсминца “Грейвли” и “Стэтхэм”, а также французский фрегат.

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Задача кораблей — “обеспечение свободы судоходства на ключевых международных маршрутах, одновременно поддерживая требования Центрального командования в регионе”.

