



Удар дрона в Дженине: ликвидацию террористов показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент ликвидации террористов "Исламского джихада" в ходе удара беспилотника в Дженине.



На кадрах видно, как дрон подбивает автомобиль, в котором ехали трое боевиков.



Напомним, что в ходе операции были ликвидированы 27-летний Сахиб аль-Ахоль, один из командиров батальона "Дженин" "Исламского джихада", 28-летний Мухаммад Увайс, один из лидеров "Батальонов мучеников Аль-Аксы" и 17-летний Ашраф ас-Саади, боевик батальона "Дженин" "Исламского джихада".



По данным ЦАХАЛа, эти трое обстреляли ближайший контрольно-пропускной пункт за несколько минут до того, как на них был нацелен дрон Hermes 450.