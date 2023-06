Удар дрона в Дженине: ликвидацию террористов показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент ликвидации террористов "Исламского джихада" в ходе удара беспилотника в Дженине.



На кадрах видно, как дрон подбивает автомобиль, в котором ехали трое боевиков.



Напомним, что в ходе операции были ликвидированы 27-летний Сахиб аль-Ахоль, один из командиров батальона "Дженин" "Исламского джихада", 28-летний Мухаммад Увайс, один из лидеров "Батальонов мучеников Аль-Аксы" и 17-летний Ашраф ас-Саади, боевик батальона "Дженин" "Исламского джихада".



По данным ЦАХАЛа, эти трое обстреляли ближайший контрольно-пропускной пункт за несколько минут до того, как на них был нацелен дрон Hermes 450.

Surveillance camera footage shows the IDF drone strike on the car carrying three Palestinian gunmen near Jenin last night. pic.twitter.com/jvzkelzxaS