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Удар беспилотника в Дженине: ликвидированы командиры Исламского джихада
22.06.2023 07:30 Аркадий Бочаровский

Удар беспилотника в Дженине: ликвидированы командиры Исламского джихада


Бригада Исламского джихада в Дженине опубликовала имена террористов, убитых в результате удара беспилотника ЦАХАЛа.

Ликвидированы 27-летний Сахиб аль-Ахоль, один из командиров батальона Дженин Исламского джихада, 28-летний Мухаммад Увайс, один из лидеров Батальонов мучеников Аль-Аксы и 17-летний Ашраф ас-Саади, боевик батальона Дженин Исламского джихада.

Высокопоставленный представитель ХАМАСа Исмаил Радван отреагировал на ликвидацию и сказал: "Использование израильским врагом авиации - опасное развитие событий. Мы призываем сопротивление  к эскалации конфликта". 

Представитель ХАМАСа Хазем Кассем также сказал, что "использование израильской армией беспилотников для убийства наших людей является опасной эскалацией". Он добавил: "Преступление оккупации в Дженине не останется без ответа и наказания со стороны нашего народа и сопротивления".

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