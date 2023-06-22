



Удар беспилотника в Дженине: ликвидированы командиры Исламского джихада



Бригада Исламского джихада в Дженине опубликовала имена террористов, убитых в результате удара беспилотника ЦАХАЛа.



Ликвидированы 27-летний Сахиб аль-Ахоль, один из командиров батальона Дженин Исламского джихада, 28-летний Мухаммад Увайс, один из лидеров Батальонов мучеников Аль-Аксы и 17-летний Ашраф ас-Саади, боевик батальона Дженин Исламского джихада.



Высокопоставленный представитель ХАМАСа Исмаил Радван отреагировал на ликвидацию и сказал: "Использование израильским врагом авиации - опасное развитие событий. Мы призываем сопротивление к эскалации конфликта".



Представитель ХАМАСа Хазем Кассем также сказал, что "использование израильской армией беспилотников для убийства наших людей является опасной эскалацией". Он добавил: "Преступление оккупации в Дженине не останется без ответа и наказания со стороны нашего народа и сопротивления".