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Убийство семьи Давабше: поджигатель останется за решеткой
01.09.2022 10:39 Алина Груднева

Убийство семьи Давабше: поджигатель останется за решеткой

Мужчина, осужденный за убийство трех членов семьи Давабше в деревне Дума в 2015 году, останется за решеткой.

 
БАГАЦ 1 сентября отклонил его апелляцию.
 
Израильтянин Амирам Бен Улиэль был приговорен к трем пожизненным заключениям плюс 20 лет за поджог дома, в результате которого погибли трое членов семьи Давабше. Выжил только старший сын Ахмед, получивший сильные ожоги. 
 
"Никакие слова не могут передать масштабы ужаса. Эти действия противоречат всем моральным ценностям и еврейской культуре, которая учит терпению и терпимости. Ненависть к представителям других религий, а также расизм как таковой — это не путь иудаизма", — сказано в постановлении БАГАЦа.

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