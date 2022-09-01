



Убийство семьи Давабше: поджигатель останется за решеткой

Мужчина, осужденный за убийство трех членов семьи Давабше в деревне Дума в 2015 году, останется за решеткой.

БАГАЦ 1 сентября отклонил его апелляцию.

Израильтянин Амирам Бен Улиэль был приговорен к трем пожизненным заключениям плюс 20 лет за поджог дома, в результате которого погибли трое членов семьи Давабше. Выжил только старший сын Ахмед, получивший сильные ожоги.

"Никакие слова не могут передать масштабы ужаса. Эти действия противоречат всем моральным ценностям и еврейской культуре, которая учит терпению и терпимости. Ненависть к представителям других религий, а также расизм как таковой — это не путь иудаизма", — сказано в постановлении БАГАЦа.