



Убийство Двира Сорека: террористу дали пожизненное

В четверг, 26 января суд приговорил террориста, причастного к убийству израильского подростка в 2019 году, к пожизненному заключению.



Также Махмуд Атун должен будет выплатить 500 тысяч шекелей семье погибшего Двира Сорека.



Согласно обвинительному заключению, Атун был членом ячейки ХАМАСа, состоящей из пяти человек, которая схватила 18-летнего израильтянина, когда тот выходил из автобуса. Террористы убили мальчика и бросили его тело на обочине.



Двир Сорек был зарезан недалеко от Мигдаль-Оз в августе 2019 года. Он был студентом ешивы. В ноябре суд согласился с обвинением относительно того, что Атун виновен в нападении, хоть и не присутствовал при убийстве, однако сыграл ключевую роль в планировании нападения и вербовке одного из убийц.

