Убийца раввина Кахане останется в тюрьме
Совет по условно-досрочному освобождению ШАБАС объявил, что не имеет полномочий удовлетворить просьбу террориста Насера Абу Хамида о досрочном освобождении из тюрьмы по "гуманитарным соображениям".
Об этом сообщает "Аруц Шева".
Насер Абу Хамид, убивший раввина Биньямина Кахане и его супругу Талию останется в тюрьме.
Как отмечается, в совете заявили, что даже если бы структура имела полномочия обсуждать вопрос об освобождении террориста, она бы не отдала приказ об его освобождении.