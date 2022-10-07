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Убийца раввина Кахане останется в тюрьме
07.10.2022 13:07 Ольга Белозерова

Убийца раввина Кахане останется в тюрьме

Совет по условно-досрочному освобождению ШАБАС объявил, что не имеет полномочий удовлетворить просьбу террориста Насера Абу Хамида о досрочном освобождении из тюрьмы по "гуманитарным соображениям".

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Насер Абу Хамид, убивший раввина Биньямина Кахане и его супругу Талию останется в тюрьме.

Как отмечается, в совете заявили, что даже если бы структура имела полномочия обсуждать вопрос об освобождении террориста, она бы не отдала приказ об его освобождении.

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