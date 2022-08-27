



Террорист Аваде продолжает голодовку

Халил Аваде и еще двое палестинцев, задержанных в административном порядке Израилем, продолжают свою бессрочную голодовку, требуя своего освобождения.



Как сообщает WAFA, Аваде голодает уже 168-й дней (с учетом небольшого перерыва).



Халил Аваде является одним из террористов, освобождения которого потребовали в "Исламском джихаде" в рамках соглашения о прекращении огня. В Израиле заявили, что освобождать террористов не будут.



Еще на прошлой неделе врачи заявили, что голодающий Аваде может умереть "в любой момент".