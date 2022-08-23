



Голодающий террорист Аваде "может умереть в любой момент"

Задержанный Израилем палестинец Халил Аваде, который объявил голодовку, находится в критическом состоянии и может умереть в любой момент от целого ряда заболеваний.



Об этом сообщает Ynet со ссылкой на заявление врача.



40-летний Халил Аваде объявил голодовку с марта в знак протеста против своего административного задержания. Семья Аваде говорит, что он голодает уже 170 дней, питаясь только водой.



Врач Лина Касем-Хассан из организации "Врачи за права человека" навестила Аваде в начале месяца и заявила, что он "очень худой и страдает от недоедания". По ее словам, у Аваде есть признаки неврологического повреждения с такими симптомами, как потеря памяти, неспособность сконцентрироваться, непроизвольное движение глаз и почти полная потеря зрения.



Израильские военные арестовали Аваде в декабре прошлого года, заявив, что он был членом палестинской террористической группировки "Исламский джихад". В группировке требуют освобождения Аваде в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем.



Вчера Аваде навестил депутат Кнессета от Объединенного Списка Офер Касиф.