



Депутат Кнессета Офер Касиф посетил голодающего террориста

Депутат Кнессета от Объединенного Списка Офер Касиф посетил задержанного в административном порядке Халила Аваде, который был госпитализирован в больницу "Асаф Арофе" после начала голодовки.



Об этом сообщил 13-й канал израильского ТВ.



"Я здесь с Халилом Аваде, который уже очень давно объявляет голодовку в знак справедливого протеста против его похищения. Нет такого понятия, как административное задержание. Это словосочетание для похищения людей - когда берешь человека без вины, без дела, без уголовного преследования, без суда, без ничего", - заявил Касиф.



На видео, опубликованном Касифом, заявление сделал и сам голодающий.



"Я благодарю всех людей. Я благодарю всех сторонников. Я благодарю нашего брата - депутата Кнессета, который приехал в гости; я благодарю всех, кто выражает и оказывает поддержку перед лицом несправедливости, от которой страдает эта могущественная нация" - сказал он.



ביקרתי אמש בביה"ח את שובת הרעב ח'ליל עואודה בעקבות החלטת בג"צ להותירו ב"מעצר מנהלי מותלה", למעשה - שבי לאחר חטיפה ללא משפט, ללא ראיות וללא כתב אישום.



"מעצר מנהלי" הוא כלי דיכוי דרקוני המאפיין משטרים רודניים. אני קורא לשחרר את חליל באופן מיידי וללא כל תנאי! pic.twitter.com/E7S63UTwlm — Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) August 22, 2022