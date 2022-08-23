Депутат Кнессета Офер Касиф посетил голодающего террориста
Депутат Кнессета от Объединенного Списка Офер Касиф посетил задержанного в административном порядке Халила Аваде, который был госпитализирован в больницу "Асаф Арофе" после начала голодовки.
Об этом сообщил 13-й канал израильского ТВ.
"Я здесь с Халилом Аваде, который уже очень давно объявляет голодовку в знак справедливого протеста против его похищения. Нет такого понятия, как административное задержание. Это словосочетание для похищения людей - когда берешь человека без вины, без дела, без уголовного преследования, без суда, без ничего", - заявил Касиф.
На видео, опубликованном Касифом, заявление сделал и сам голодающий.
"Я благодарю всех людей. Я благодарю всех сторонников. Я благодарю нашего брата - депутата Кнессета, который приехал в гости; я благодарю всех, кто выражает и оказывает поддержку перед лицом несправедливости, от которой страдает эта могущественная нация" - сказал он.
ביקרתי אמש בביה"ח את שובת הרעב ח'ליל עואודה בעקבות החלטת בג"צ להותירו ב"מעצר מנהלי מותלה", למעשה - שבי לאחר חטיפה ללא משפט, ללא ראיות וללא כתב אישום.— Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) August 22, 2022
"מעצר מנהלי" הוא כלי דיכוי דרקוני המאפיין משטרים רודניים. אני קורא לשחרר את חליל באופן מיידי וללא כל תנאי! pic.twitter.com/E7S63UTwlm
Напомним, что ранее врачи предупредили, что Халилу Аваде грозит поражение мозга.
Халил Аваде является одним из террористов, освобождения которого требовали в "Исламском джихаде" в рамках соглашения о прекращении огня. Однако израильские представители опровергли информацию о том, что террористы будут освобождены