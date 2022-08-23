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Депутат Кнессета Офер Касиф посетил голодающего террориста
23.08.2022 06:32 Ольга Белозерова

Депутат Кнессета Офер Касиф посетил голодающего террориста

Депутат Кнессета от Объединенного Списка Офер Касиф посетил задержанного в административном порядке Халила Аваде, который был госпитализирован в больницу "Асаф Арофе" после начала голодовки.

Об этом сообщил 13-й канал израильского ТВ.

"Я здесь с Халилом Аваде, который уже очень давно объявляет голодовку в знак справедливого протеста против его похищения. Нет такого понятия, как административное задержание. Это словосочетание для похищения людей - когда берешь человека без вины, без дела, без уголовного преследования, без суда, без ничего", - заявил Касиф.

На видео, опубликованном Касифом, заявление сделал и сам голодающий.

"Я благодарю всех людей. Я благодарю всех сторонников. Я благодарю нашего брата - депутата Кнессета, который приехал в гости; я благодарю всех, кто выражает и оказывает поддержку перед лицом несправедливости, от которой страдает эта могущественная нация" - сказал он. 
 


Напомним, что ранее врачи предупредили, что Халилу Аваде грозит поражение мозга.

Халил Аваде является одним из террористов, освобождения которого требовали в "Исламском джихаде" в рамках соглашения о прекращении огня. Однако израильские представители опровергли информацию о том, что террористы будут освобождены

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