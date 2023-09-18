



Террорист атаковал во время проверки - и был нейтрализован МАГАВом



Появились первые подробности террористического нападения на КПП Мазмория в Гуш Эцион.



Некоторое время назад на КПП Мазмория к югу от Иерусалима нейтрализован террорист, вооруженный ножом. Он вызвал подозрение у сотрудников сил безопасности, они попросили его досмотреть.



В этот момент террорист выхватил нож, в ответ боец МАГАВа открыл огонь на поражение.



Движение через КПП закрыто. Водители разворачиваются и едут по альтернативным маршрутам.