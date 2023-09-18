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Террорист атаковал во время проверки - и был нейтрализован МАГАВом
18.09.2023 08:48 Аркадий Бочаровский

Террорист атаковал во время проверки - и был нейтрализован МАГАВом


Появились первые подробности террористического нападения на КПП Мазмория в Гуш Эцион.

Некоторое время назад на КПП Мазмория к югу от Иерусалима нейтрализован террорист, вооруженный ножом. Он вызвал подозрение у сотрудников сил безопасности, они попросили его досмотреть.

В этот момент террорист выхватил нож, в ответ боец МАГАВа открыл огонь на поражение.

Движение через КПП закрыто. Водители разворачиваются и едут по альтернативным маршрутам.

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