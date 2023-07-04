Теракт в Тель-Авиве: 10 раненых
Израильские СМИ публикуют первые сведения об автомобильном теракте на улице Пинхас Розен в районе Рамат-ха-Хайяль в Тель-Авиве. В другом сообщении говорилось о стрельбе, возможно, стреляли в террориста.
Организация "Зака" сообщает: "Речь идет о двух сценах, наезде в сочетании со стрельбой, есть 10 пострадавших, из них несколько в тяжелом состоянии".
В социальных сетях пишут о семи раненых в тяжелом состоянии.
На видео в социальных сетях видно, что пикап террориста наехал на автобусную остановку.