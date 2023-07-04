Новости » Арабо-израильский конфликт
Теракт в Тель-Авиве: 10 раненых
04.07.2023 13:27 Аркадий Бочаровский

Теракт в Тель-Авиве: 10 раненых


Израильские СМИ публикуют первые сведения об автомобильном теракте  на улице Пинхас Розен в районе Рамат-ха-Хайяль в Тель-Авиве. В другом сообщении говорилось о стрельбе, возможно, стреляли в террориста.

Организация "Зака" сообщает: "Речь идет о двух сценах, наезде в сочетании со стрельбой, есть 10 пострадавших, из них несколько в тяжелом состоянии".

В социальных сетях пишут о семи раненых в тяжелом состоянии.

На видео в социальных сетях видно, что пикап террориста наехал на автобусную остановку.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru