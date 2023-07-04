



Теракт в Тель-Авиве: 10 раненых



Израильские СМИ публикуют первые сведения об автомобильном теракте на улице Пинхас Розен в районе Рамат-ха-Хайяль в Тель-Авиве. В другом сообщении говорилось о стрельбе, возможно, стреляли в террориста.



Организация "Зака" сообщает: "Речь идет о двух сценах, наезде в сочетании со стрельбой, есть 10 пострадавших, из них несколько в тяжелом состоянии".



В социальных сетях пишут о семи раненых в тяжелом состоянии.



На видео в социальных сетях видно, что пикап террориста наехал на автобусную остановку.



עדכונים פיגוע בצפון תל אביב!



> הפיגוע ברחוב פנחס רוזן.



> כ-7 נפגעים קשה.



> דיווחים על 2 זירות.



תיעוד הזירה ורכב המחבל שדרס: pic.twitter.com/sGvOCNRu3M — יענקי כהן | Yanki Coen (@yankicoen) July 4, 2023