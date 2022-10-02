



Теракт в Самарии: один солдат легко ранен

Арабские терристы открыли стрельбу недалеко от Шхема в сторону демонстрации израильтян жителей Самарии среди которых были женщины и дети. Сотни собравшихся митинговали вместе с председателем совета Самарии Йоси Даганом и другими видными деятелями и вокруг которых находились десятки солдат



Один солдат был легко ранен. Террористы, устроившие перестрелку, скрылись.



За несколько минут до стрельбы, Даган заявил, что правительство "бросает жителей Иудеи и Самарии" и потребовал проведения операции "Страж стен-2".



"Сейчас здесь могло бы быть 6 сирот, — сказал он. — До каких пор? Министр обороны отказывается от нашей безопасности и безопасности всех израильтян. Мы пришли сюда и ясно говорим правительству: вы терпите неудачу, вы бросаете всех жителей Государства Израиль, мы требуем операции "Страж стен 2" сейчас же".



Демонстрация была организована после теракта, совершенного сегодня утром.



Террористы обстреляли такси и автобус. Таксист, отец шестерых детей, был легко ранен, но смог продолжить движение и самостоятельно добрался до больницы.





