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Теракт в Самарии: один солдат легко ранен
02.10.2022 19:17 Евгения Маркова

Теракт в Самарии: один солдат легко ранен

Арабские терристы открыли стрельбу недалеко от Шхема в сторону демонстрации израильтян жителей Самарии среди которых были женщины и дети. Сотни собравшихся митинговали вместе с председателем совета Самарии Йоси Даганом и другими видными деятелями и вокруг которых находились десятки солдат

Один солдат был легко ранен. Террористы, устроившие перестрелку, скрылись.

За несколько минут до стрельбы, Даган заявил, что правительство "бросает жителей Иудеи и Самарии" и потребовал проведения операции "Страж стен-2".

"Сейчас здесь могло бы быть 6 сирот, — сказал он. — До каких пор? Министр обороны отказывается от нашей безопасности и безопасности всех израильтян. Мы пришли сюда и ясно говорим правительству: вы терпите неудачу, вы бросаете всех жителей Государства Израиль, мы требуем операции "Страж стен 2" сейчас же".

Демонстрация была организована после теракта, совершенного сегодня утром.

Террористы обстреляли такси и автобус. Таксист, отец шестерых детей, был легко ранен, но смог продолжить движение и самостоятельно добрался до больницы.


 

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