



Теракт в Иерусалиме: семеро израильтян ранены в результате тарана автомобиля

Семь человек получили ранения в результате теракта в центре Иерусалима, который протаранил автомобиль.



По данным полиции, террорист подъехал к перекрестку и прибавил скорость, намеренно сбивая пешеходов, в том числе переходивших улицу. Затем он замедлил движение задним ходом и остановился, после чего находившийся поблизости вооруженный гражданский застрелил его.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, не приехавший на место происшествия, побеседовал по телефону с человеком, который остановил террориста.



“Государство Израиль благодарит вас за предотвращение очень большой катастрофы”, – сказал министр, добавив, что облегченный доступ к оружию для всех, кто имеет соответствующую квалификацию, помогает людям защищаться.



В результате теракта остановилось движение скоростного трамвая от станции Давидка до Дамасских ворот.

Окружная полиция Иерусалима усилит патрулирование и активизирует деятельность по обеспечению безопасности по всему городу.