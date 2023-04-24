Теракт в Иерусалиме: семеро израильтян ранены в результате тарана автомобиля
Семь человек получили ранения в результате теракта в центре Иерусалима, который протаранил автомобиль.
По данным полиции, террорист подъехал к перекрестку и прибавил скорость, намеренно сбивая пешеходов, в том числе переходивших улицу. Затем он замедлил движение задним ходом и остановился, после чего находившийся поблизости вооруженный гражданский застрелил его.
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, не приехавший на место происшествия, побеседовал по телефону с человеком, который остановил террориста.
“Государство Израиль благодарит вас за предотвращение очень большой катастрофы”, – сказал министр, добавив, что облегченный доступ к оружию для всех, кто имеет соответствующую квалификацию, помогает людям защищаться.
В результате теракта остановилось движение скоростного трамвая от станции Давидка до Дамасских ворот.
Окружная полиция Иерусалима усилит патрулирование и активизирует деятельность по обеспечению безопасности по всему городу.