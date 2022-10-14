



Теракт в Бейт-Эль: террорист "снят" с расстояния 280 метров

Появились новые подробности вечернего теракта в поселении Бейт-Эль.

Ими поделился 12-й канал израильского ТВ.

Террорист ранил израильтянина, находившегося во дворе своего дома. По данным телеканала, солдаты ЦАХАЛ нейтрализовали его с расстояния 280 метров. Продолжаются поиски других подозреваемых.

По словам медиков Magan David Adom, 25-летний израильтянин получил легкие ранения. Сейчас он находится в Шаарей-Цедек.

"Он сидел в сукке во дворе, в полном сознании, с травмой верхней части тела. Мы оказали ему медицинскую помощь, включавшую перевязку, остановку кровотечения и эвакуировали его в легком и стабильном состоянии для дальнейшего лечения", - сказал проживающий рядом медик.