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Теракт в Бейт-Эль: один раненый, террорист нейтрализован
14.10.2022 22:25 Алина Груднева

Теракт в Бейт-Эль: один раненый, террорист нейтрализован

Вечером, 14 октября, в Бейт-Эль в результате нападения пострадал 25-летний мужчина.

 
По данным Маарив, он получил ранения в результате инцидента с применением насилия во дворе его дома.
 
Прибывшие на место происшествия медики эвакуировали пострадавшего в больницу Шаарей-Цедек с проникающим ранением.
 
"Недавно был совершен обстрел в направлении поселения Бейт-Эль. Солдаты ЦАХАЛа, действовавшие в этом районе, открыли огонь по террористу и нейтрализовали его", - сообщает Армия обороны Израиля.
По словам военных, силы ЦАХАЛа сканируют местность в поисках других подозреваемых. Найдено несколько рюкзаков. Поиски продолжаются.

По данным 12-го канала, солдаты ЦАХАЛ нейтрализовали террориста с расстояния 280 метров. 
 
По словам медиков Magan David Adom, 25-летний израильтянин получил легкие ранения. Сейчас он находится в Шаарей-Цедек.
 
"Он сидел в сукке во дворе, в полном сознании, с травмой верхней части тела. Мы оказали ему медицинскую помощь, включавшую перевязку, остановку кровотечения и эвакуировали его в легком и стабильном состоянии для дальнейшего лечения", - сказал проживающий рядом медик.

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