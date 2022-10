Теракт в Бейт-Эль: один раненый, террорист нейтрализован

Вечером, 14 октября, в Бейт-Эль в результате нападения пострадал 25-летний мужчина.

По данным Маарив, он получил ранения в результате инцидента с применением насилия во дворе его дома.

Прибывшие на место происшествия медики эвакуировали пострадавшего в больницу Шаарей-Цедек с проникающим ранением.

"Недавно был совершен обстрел в направлении поселения Бейт-Эль. Солдаты ЦАХАЛа, действовавшие в этом районе, открыли огонь по террористу и нейтрализовали его", - сообщает Армия обороны Израиля.

Shots fired at Beit Eil Settlement NE of Ramallah City; One injury reported among Israeli settlers.



ISF shot dead the Palestinian suspect. pic.twitter.com/JNzRqN9Ors