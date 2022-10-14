



Теракт в Бейт-Эль: один раненый, террорист нейтрализован

Вечером, 14 октября, в Бейт-Эль в результате нападения пострадал 25-летний мужчина.

По данным Маарив, он получил ранения в результате инцидента с применением насилия во дворе его дома.

Прибывшие на место происшествия медики эвакуировали пострадавшего в больницу Шаарей-Цедек с проникающим ранением.

"Недавно был совершен обстрел в направлении поселения Бейт-Эль. Солдаты ЦАХАЛа, действовавшие в этом районе, открыли огонь по террористу и нейтрализовали его", - сообщает Армия обороны Израиля.

Shots fired at Beit Eil Settlement NE of Ramallah City; One injury reported among Israeli settlers.



ISF shot dead the Palestinian suspect. pic.twitter.com/JNzRqN9Ors — Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) October 14, 2022





По данным 12-го канала, солдаты ЦАХАЛ По словам военных, силы ЦАХАЛа сканируют местность в поисках других подозреваемых. Найдено несколько рюкзаков. Поиски продолжаются.По данным 12-го канала, солдаты ЦАХАЛ нейтрализовали террориста с расстояния 280 метров.

По словам медиков Magan David Adom, 25-летний израильтянин получил легкие ранения. Сейчас он находится в Шаарей-Цедек.

"Он сидел в сукке во дворе, в полном сознании, с травмой верхней части тела. Мы оказали ему медицинскую помощь, включавшую перевязку, остановку кровотечения и эвакуировали его в легком и стабильном состоянии для дальнейшего лечения", - сказал проживающий рядом медик.