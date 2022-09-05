



Теракт на перекрестке Доар: ранены солдаты

Вечером, 4 сентября, в Биньямин на перекрестке Доар был совершен теракт.

По предварительным данным, террористы бросили взрывчатку в солдат ЦАХАЛа.

Это произошло, когда они проезжали мимо военных на машине.

В результате нападения четыре человека получили осколочные ранения. Террористы скрылись с места происшествия.

"Некоторое время назад поступило сообщение о самодельном взрывном устройстве на военную позицию в районе Биньямин", - сообщил представитель ЦАХАЛа.

שני לוחמים נפצעו קל ממטען שהשליכו מחבלים לעבר עמדת צה"ל סמוך לנבי סאלח בבנימין@ItayBlumental (צילום: TPS) pic.twitter.com/e8TRBZmBBH — כאן חדשות (@kann_news) September 4, 2022

Уточняется, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.

"Семьи солдат были проинформированы. Силы ЦАХАЛа сканируют местность", - добавили в ЦАХАЛе.



Один из пострадавших доставлен в больницу Тель-Ха-Шомер. Поиски террористов продолжаются.