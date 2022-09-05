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Теракт на перекрестке Доар: ранены солдаты
05.09.2022 06:44 Алина Груднева

Теракт на перекрестке Доар: ранены солдаты

Вечером, 4 сентября, в Биньямин на перекрестке Доар был совершен теракт. 

 
По предварительным данным, террористы бросили взрывчатку в солдат ЦАХАЛа.
 
Это произошло, когда они проезжали мимо военных на машине.
 
В результате нападения четыре человека получили осколочные ранения. Террористы скрылись с места происшествия.
 
"Некоторое время назад поступило сообщение о самодельном взрывном устройстве на военную позицию в районе Биньямин", - сообщил представитель ЦАХАЛа.
Уточняется, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.
 
"Семьи солдат были проинформированы. Силы ЦАХАЛа сканируют местность", - добавили в ЦАХАЛе.

Один из пострадавших доставлен в больницу Тель-Ха-Шомер. Поиски террористов продолжаются.

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